В «Зените» ответили на вопрос о будущем Ивана Сергеева

Заявление сделал Александр Медведев Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Чемпионату» высказался о перспективах форварда Ивана Сергеева в клубе после трансфера Александра Соболева.
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