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Царьград

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Сергей Лавров: стремление к нормализации отношений с США возможно и нужно

Сергей Лавров: стремление к нормализации отношений с США возможно и нужно

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о перспективах контактов с США. Министр отметил, что, хотя не стоит обольщаться по поводу отношений, вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов стран необходимо и возможно.

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