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Татар-информ

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Казанский ТЮЗ представит эскизы трех спектаклей по произведениям Толстого

Казанский ТЮЗ представит эскизы трех спектаклей по произведениям Толстого

Казанский ТЮЗ 9 августа представит эскизы трех спектаклей по итогам IV театральной лаборатории. Участниками лаборатории стали ведущие режиссеры российских театров для детей и молодежи: художественный руководитель Березниковского драматического театра Петр Незлученко, главный режиссер Нижегородского театра юного зрителя Иван Пачин, главный режиссер Тверского театра юного зрителя Юлия Беляева.

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