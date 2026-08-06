Казанский ТЮЗ представит эскизы трех спектаклей по произведениям Толстого

Казанский ТЮЗ 9 августа представит эскизы трех спектаклей по итогам IV театральной лаборатории. Участниками лаборатории стали ведущие режиссеры российских театров для детей и молодежи: художественный руководитель Березниковского драматического театра Петр Незлученко, главный режиссер Нижегородского театра юного зрителя Иван Пачин, главный режиссер Тверского театра юного зрителя Юлия Беляева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии