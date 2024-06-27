Врач объяснил, зачем на самом деле нужно закрывать крышку унитаза

И положил конец бесконечной войне мужчин и женщин за поднятый или опущенный стульчак. Эти споры способны довести до развода: когда девушка просит, потом настаивает, потом требует, а после уже просто орет на парня, который отказывается (Ой, я забыл!.
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