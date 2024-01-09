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Вечерний Новосибирск

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С рынка в армию: на воинский учет поставили восемь мигрантов в Новосибирске

С рынка в армию: на воинский учет поставили восемь мигрантов в Новосибирске

Во время новогодних праздников сотрудники полиции вместе с представителями военкоматов и военного следственного отдела по Новосибирскому гарнизону проверили новосибирские рынки и более 20 адресов, по которым прописаны мигранты, получившие гражданство РФ.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Допустим эти 8 мигрантов прибудут в зону  военных действий и даже будут действительно воевать на нашей стороне. Как относится к его семье, детям, если они здесь в тылу будут устраивать  беспорядки, унижать и оскорблять нас, наших детей.?????  В знак благодарности, что их папашу &quot;под конвоем, силой притащили на фронт&quot; терпеть их выходки. И в довесок бессовестных льготных выплат доселе не заслуженных увеличить еще. В срочном порядке выделить ему бесплатную землю, где захочет, дать невозвратные кредиты, поднять з/пл для его родных....????
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