Во время новогодних праздников сотрудники полиции вместе с представителями военкоматов и военного следственного отдела по Новосибирскому гарнизону проверили новосибирские рынки и более 20 адресов, по которым прописаны мигранты, получившие гражданство РФ.
С рынка в армию: на воинский учет поставили восемь мигрантов в Новосибирске
Комментарии
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Лариса Поплавская
Допустим эти 8 мигрантов прибудут в зону военных действий и даже будут действительно воевать на нашей стороне. Как относится к его семье, детям, если они здесь в тылу будут устраивать беспорядки, унижать и оскорблять нас, наших детей.????? В знак благодарности, что их папашу "под конвоем, силой притащили на фронт" терпеть их выходки. И в довесок бессовестных льготных выплат доселе не заслуженных увеличить еще. В срочном порядке выделить ему бесплатную землю, где захочет, дать невозвратные кредиты, поднять з/пл для его родных....????
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15 час.
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