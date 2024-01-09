С рынка в армию: на воинский учет поставили восемь мигрантов в Новосибирске

Лариса Поплавская

Допустим эти 8 мигрантов прибудут в зону военных действий и даже будут действительно воевать на нашей стороне. Как относится к его семье, детям, если они здесь в тылу будут устраивать беспорядки, унижать и оскорблять нас, наших детей.????? В знак благодарности, что их папашу "под конвоем, силой притащили на фронт" терпеть их выходки. И в довесок бессовестных льготных выплат доселе не заслуженных увеличить еще. В срочном порядке выделить ему бесплатную землю, где захочет, дать невозвратные кредиты, поднять з/пл для его родных....????