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Мировое обозрение

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Германское лютеранство летит в бездну гитлеровского ада (I)

Германское лютеранство летит в бездну гитлеровского ада (I)

Примерно более двух третей немцев относят себя к лютеранству. Евангелическая (то есть Лютеранская) церковь Германии (ЕЦГ) сегодня занимается не только, и не сколько духовным просвещением немецкого народа.

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