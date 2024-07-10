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Царьград

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Захарова Пугачевой на пост о детской больнице: Бог разберется без ваших советов

Захарова Пугачевой на пост о детской больнице: Бог разберется без ваших советов

Официальный представитель МИД не прокомментировала предложение объявить Аллу Пугачеву иноагентом.Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова народной артистки СССР Аллы Пугачевой по поводу обстрела детской больницы "Охмадет" в Киеве.

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