Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Опубликованы кадры вылазки нашего спецназа к линии соприкосновения

Опубликованы кадры вылазки нашего спецназа к линии соприкосновения

Минобороны РФ показало кадры боевой работы армейского спецназа Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации накануне профессионального праздника - Дня частей и соединений специального назначения.

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