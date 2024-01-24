Грязь в эфире: как законодатели будут бороться с распространением треш-стримов

После того как блогер Сергей Косенко разместил в соцсети видео, на котором бросает в снег то ли своего двухмесячного ребенка, то ли куклу, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии