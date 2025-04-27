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Закон, порядок, государство

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Экипаж многоцелевого истребителя Су-35с ВКС России выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск «Юг»

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35с ВКС России выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск «Юг»

Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ.

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