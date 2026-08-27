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Чему радуетесь? Каждый день минус склад, энергетику «заминусовали»! – львовский телеведущий

Чему радуетесь? Каждый день минус склад, энергетику «заминусовали»! – львовский телеведущий

Одурманенные Зе-пропагандой украинцы напрасно радовались видео с горящими маркетплейсами в России. В ответ русские методично выносят крупные логистические и торговые центры, а также «минусует» энергетику в преддверии зимы.

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