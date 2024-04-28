Бойцы Тихонов, Казаков и Колесов из Ивановской области погибли в зоне СВО

В Ивановской области просились с гранатомётчиком, помощником гранатомётчика и сапёром.В зоне специальной военной операции на Украине погибли уроженцы Ивановской области Дмитрий Тихонов, Никита Казаков и Андрей Колесов.
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