Дмитрий Скобликов: Уважаемые жители города Бахчисарая!

Уважаемые жители города Бахчисарая!В случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением коммунальных услуг, жители города/района могут обратиться к руководителям ресурсоснабжающих организаций Крыма через социальную сеть «ВКонтакте».
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