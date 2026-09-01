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Газизов — о поражении от «Рубина»: «Второй тайм «Динамо» полностью провалило, мы же не сами себе забивали»

Газизов — о поражении от «Рубина»: «Второй тайм «Динамо» полностью провалило, мы же не сами себе забивали»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает провальный второй тайм с «Рубином» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата РоссииГенеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает провальный второй тайм с «Рубином» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России«Впечатления плохие.

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