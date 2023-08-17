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Мостовой о Захаряне: «Будет обидно, если Арсен не уедет в Европу. Молодость проходит»

Мостовой о Захаряне: «Будет обидно, если Арсен не уедет в Европу. Молодость проходит»

Сообщалось, что переход 20-летнего полузащитника из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» может сорваться из-за требований агентов Арсена.

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