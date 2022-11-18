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Глава ФНЛ Измайлов: «Лицензирование клубов из Крыма начнется в феврале. Но мосты с УЕФА и ФИФА мы не сжигаем»

Лицензирование клубов из Крыма перед интеграцией в российский футбол начнется в феврале. Об этом рассказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.

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