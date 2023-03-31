Гораздо лучше оригинала: представлен тизер русской озвучки Hogwarts Legacy

Некоторое время назад российская студия GamesVoice, которая специализируется на профессиональной локализации различных видеоигр, запустила сбор средств на проект по озвучке весьма популярного экшена Hogwarts Legacy о мире магии и волшебства.
Некоторое время назад российская студия GamesVoice, которая специализируется на профессиональной локализации различных видеоигр, запустила сбор средств на проект по озвучке весьма популярного экшена Hogwarts Legacy о мире магии и волшебства.
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