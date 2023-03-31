FiNE NEWS

1 632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Садко Гусляр
    ..товарищ! верь, взойдёт она звезда пленительного счастья...Венгрия стала для...
  • Надежда Никитина
    Какое благородство. Они забыли это понятие от слова совсем. Только счетчики в глазах. Никому нельзя верить, никому.Венгрия стала для...
  • Лариса Абросимова
    Все стали продажными. Где человеческое благородство?Венгрия стала для...

Гораздо лучше оригинала: представлен тизер русской озвучки Hogwarts Legacy

Гораздо лучше оригинала: представлен тизер русской озвучки Hogwarts Legacy

Некоторое время назад российская студия GamesVoice, которая специализируется на профессиональной локализации различных видеоигр, запустила сбор средств на проект по озвучке весьма популярного экшена Hogwarts Legacy о мире магии и волшебства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх