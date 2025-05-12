Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Elena Guseva
    Эта дура ещё чего-то выдвигает?Каллас выдвинула ...
  • Юрий Юрченко
    Ша-калас никто не спрашивал и не будет...Пока вы не уснули...
  • Игорь Максаков
    Путин никоим образом не должен даже одним воздухом в здании дышать с этой морозотой у которого ширинка на жопе.Каллас выдвинула ...

Bloomberg: Трамп поддержал заявление лидеров ЕС о санкциях против России

Bloomberg: Трамп поддержал заявление лидеров ЕС о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп в частном порядке поддержал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска о санкциях против России.

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