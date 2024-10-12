В Архангельске наградили лучших администраторов госпабликов

11 октября состоялся форум для специалистов, которые ведут официальные страницы органов власти. Организаторами выступили Центр управления регионом и администрация областной столицы11 октября состоялся форум для специалистов, которые ведут официальные страницы органов власти.
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