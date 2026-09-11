Сколько заключенных ГУЛАГа освободил Берия в 1953 году?

27 марта 1953 года, через три недели после смерти Сталина, Президиум Верховного Совета СССР подписал Указ «Об амнистии».
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