Салат «Загадка для гостей»

Тип: Закуски Время: 30 минут Сложность: Легко Порций: 2 Собираетесь позвать гостей, но банальные блюда уже приелись, а фантазии на новые идеи не хватает? Не беда! Мы хотим поделиться с вами очень простым и необычным рецептом салата, который точно запомнится вам и всем присутствующим.