С 5 по 11 августа в Штабе общественной поддержки запланированы полезные и интересные встречи

С 5 по 11 августа Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" в Самаре проведет ряд мероприятий, направленных на развитие навыков самопрезентации у молодежи, поддержку молодых родителей и педагогов, а также проведение творческих мастер-классов для детей и взрослых.