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Регионы России

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Ямальским ученым вручили премию за практические исследования в области строительства

Ямальским ученым вручили премию за практические исследования в области строительства

Премия губернатора Ямала учреждена для поддержки и поощрения ученых, чьи исследования имеют практическое значение для развития региона.

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