Зачем платить алименты "бывшей" мужа?

♀♂ Гостиная для друзейДети и семьяЗачем платить алименты "бывшей" мужа?И как у нее хватает совести брать их?А ведь хватает же! Берет! И на меня все шипят, чтобы я молчала.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaКак по мне - так автор всё так делает. И права абсолютно. Нормально мама мальчика устроилась - бесплатная нянька, да ещё и тратящая на сынка свои средства. Почему сын к себе домой, к матери-то не идёт? Куча родни - и всех такое положение вещей устраивает. И ещё и претензии предъявляют. Да, автор знала, что замуж выходит за мужчину с ребёнком, но кто о таком распорядке жизни-то говорил? Тем более, там общий ребёнок имеется. И своих забот-хлопот хватает. Менять надо что-то. Пусть отец мальчика выслушает жену свою и сделает выводы.Jolie.....не задумываюсь-умный человек или нет пока человек сам ни заговорит и сам ни расскажет о себе...... не тупите и думайте иногда головой, она не только для того, чтобы в нее есть! Поки, Верусик,поки))Комментировать
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