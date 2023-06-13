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Убивали ради наживы: отбывающий пожизненный срок «черный риелтор» и его подельники предстанут перед судом

Организованная мужчиной преступная банда действовала в Петербурге 19 лет назад. Пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу 13 июня сообщила, что ведомство утвердило обвинение по делу банды Каранаева.

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