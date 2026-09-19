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Украина предложила странам «Карпатской восьмерки» инвестировать $10,7 млрд в 90 проектов

Украина предложила странам «Карпатской восьмерки» инвестировать $10,7 млрд в 90 проектов

Украина и семь стран Центральной и Восточной Европы запустили новый региональный формат сотрудничества Carpathian 8 (C8).

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