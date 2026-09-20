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Газета.ру

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Под Брянском при ударе дрона по маршрутке пострадала 15-летняя девочка

Под Брянском при ударе дрона по маршрутке пострадала 15-летняя девочка

При ударе беспилотника по маршрутке в пригороде Стародуба одной из четырех пострадавших оказалась 15-летняя девочка, сообщил на канале в «Максе» врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

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