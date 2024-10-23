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Отравление в гостинице Ташкента: Тела русских отправят домой после экспертизы

Отравление в гостинице Ташкента: Тела русских отправят домой после экспертизы

Выяснилось, когда тела двух русских граждан, погибших в узбекской гостинице, отправят на родину.Накануне страшное происшествие развернулось в гостинице Ташкента.

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