Политолог Марков: крупные пожары на российских рынках дело рук СБУ

К каждому прилавку не поставишь государственную охрану.А в свою торговую точку хозяин может притащить всё что нужно не только для поджога,но и для взрывов. А борьба мафиозных структур под шумок СВО не рассматривается? На каждом рынке имеются смотрящие мафиози. В первую очередь их за жопу и в подвал на допрос с пристрастием.

Думаю, марков скорее прав, это уровень хохлов - их "военный" стиль, и не только рынки - склад Озона в Москве, да и везде. И что характерно - любой из пожаров у нас, особенно с жертвами, воспринимаются соседями как "великая перемога"

Олег Самойлов

А ни у кого не вызывают вопросов резко участившиеся пожары в лесах, на всяких малых и средних предприятиях, складах и прочая прочая прочая? Ни у кого не вызывают вопросов "случайные" возгорания на железной дороге? А Северомуйский тоннель ни о чем не говорит? И ведь вся эта лабуда начала прогрессировать с 2014 года! Картинка достаточно печальная начинает рисоваться, ибо "граждан России" с украинскими корнями и зачастую сохранившимися паспортами у нас ох как МНОГО! А ведь каждого НЕ проверишь! Слишком много МИЛЛИОНОВ братьЁв у нас в стране окопалось еще со времен развала Союза...