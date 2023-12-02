Театр абсурда
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Театр абсурда

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Политолог Марков: крупные пожары на российских рынках дело рук СБУ

Политолог Марков: крупные пожары на российских рынках дело рук СБУ

Известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что серия серьёзных пожаров на рынках нашей страны — дело рук СБУ и военной разведки Украины.

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Комментарии
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Виктор Онегин
К каждому прилавку не поставишь государственную охрану.А в свою торговую точку хозяин может притащить всё что нужно не только для поджога,но и для взрывов. А борьба мафиозных структур под шумок СВО не рассматривается? На каждом рынке имеются смотрящие мафиози. В первую очередь их за жопу и в подвал на допрос с пристрастием.
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6 час.
Михаил Фадеев
Думаю, марков скорее прав, это уровень хохлов - их &quot;военный&quot; стиль, и не только рынки - склад Озона в Москве, да и везде. И что характерно - любой из пожаров у нас, особенно с жертвами, воспринимаются соседями как &quot;великая перемога&quot;
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3 час.
Олег Самойлов
А ни у кого не вызывают вопросов резко участившиеся  пожары в лесах, на всяких малых и средних предприятиях, складах и прочая прочая прочая? Ни у кого не вызывают вопросов  &quot;случайные&quot; возгорания на железной дороге? А Северомуйский тоннель ни о чем не говорит?  И ведь вся эта лабуда начала прогрессировать с 2014 года! Картинка достаточно печальная начинает рисоваться, ибо &quot;граждан России&quot; с украинскими корнями и зачастую сохранившимися паспортами у нас ох как МНОГО! А ведь каждого НЕ проверишь! Слишком много МИЛЛИОНОВ братьЁв у нас в стране окопалось еще со времен развала Союза...
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3 час.

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