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Каждая фраза - подарок!:)))

Каждая фраза - подарок!:)))

Женщины - они такие же, как мы, только приятней на ощупь С грехом пополам женщина может добиться очень и очень многого Женщины мудрее мужчин, потому что они знают меньше, а понимают больше Красивая женщина радует мужской глаз.

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Комментарии
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Н
Наталья
Автору - респект))) Всё от женщины, всюду женщины.
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1 м.