Предприниматель Алексей Храмцов и эксперт по продажам Настасия Белочкина объявили о партнёрстве и совместном развитии компании ECTEM

Объединение было представлено на мероприятии перед аудиторией предпринимателей. Вместо традиционного объявления партнёры провели символическую церемонию: Белочкина установила недостающую часть метрового логотипа ECTEM, после чего он впервые загорелся.
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