NYT: Обучение солдат ВСУ на американский манер провалилось

Инструкторы из Соединенных Штатов тренировали солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) перед контрнаступлением на американский манер, основываясь на опыте Афганистана, Вьетнама и Ирака, но такой подход не дал результатов, а российская оборона оказалась куда прочнее ожидаемого.