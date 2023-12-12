NYT: Обучение солдат ВСУ на американский манер провалилось

Инструкторы из Соединенных Штатов тренировали солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) перед контрнаступлением на американский манер, основываясь на опыте Афганистана, Вьетнама и Ирака, но такой подход не дал результатов, а российская оборона оказалась куда прочнее ожидаемого.
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