Морено – после победы над Альбази: «Хочу есть»

«Я хочу есть! Много есть. Намерен снова быть на вершине, хочу вернуть свой титул! Это просто напоминание для остальной части дивизиона.
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