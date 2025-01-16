Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу об избиении отцом своих детей в Московской области

В социальных медиа сообщалось о совершении жителем деревни Дыдылдино Ленинского района Московской области противоправных действий в отношении пятерых несовершеннолетних детей, в том числе их систематическом избиении.
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