Сумская область: серия ударов по пунктам ВСУ и технике подтверждена

Серия ударов по местам размещения ВСУ и технике в Сумской области была подтверждена. Удары затронули Сумы и Ахтырку, включая нефтеперерабатывающий завод и позиции операторов дронов, сообщил Сергей Лебедев из николаевского сопротивления.