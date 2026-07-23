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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс все еще игрок уровня Топ-10 НБА»

По мнению эксперта ESPN Кендрика Перкинса, форвард Леброн Джеймс остается одним из лучших игроков НБА в 41 год «В этом сезоне он по-прежнему входит в десятку лучших игроков НБА.

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