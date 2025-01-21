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Царьград

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Трамп предупреждает: Россия столкнется с трудностями без украинской "сделки"

Трамп предупреждает: Россия столкнется с трудностями без украинской "сделки"

Президент США Дональд Трамп заявил о возможных проблемах для России без соглашения по Украине. Он выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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