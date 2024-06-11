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Минобороны: Самолет Су-34 ВКС России разбился в горах Северной Осетии

Минобороны: Самолет Су-34 ВКС России разбился в горах Северной Осетии

Русский военный самолёт разбился во время учебно-тренировочного полета.Минобороны России сообщило о крушении в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета самолёта ВКС Су-34.

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