НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Гризманн повторил рекорд Арагонеса по голам (173) за «Атлетико»

Гризманн повторил рекорд Арагонеса по голам (173) за «Атлетико»

Антуан Гризманн сделал дубль в матче Ла Лиги с «Хетафе» (3:3). Форвард забил 173-й гол за «Атлетико» во всех турнирах и повторил рекорд Луиса Арагонеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх