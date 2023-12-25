Шукшина придумала, кого натравить на подорвавшего доверие Киркорова

Посещение "голого" мероприятия вышло артисту бокомАктриса Мария Шукшина призывает органы опеки обратить внимание на поведение Филиппа Киркорова после его участия в скандальной вечеринке, организованной Настей Ивлеевой.
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