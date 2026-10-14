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Царьград

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Песков опроверг слухи о предложениях США по Украине

Песков опроверг слухи о предложениях США по Украине

Кремль назвал "газетным шумом" сообщения о новых предложениях США по украинскому кризису. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что работа ведется в закрытом режиме и будет продолжаться в этом формате.

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