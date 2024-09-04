Путин указал на беспрецедентно высокий уровень отношений России и КНР

Отношения РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).