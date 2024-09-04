ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    У нас все меняется в сторону увеличения ценыВ МИЦ «Известия» ...
  • Вовладар Даров
    Турция даром не надо, там русских ненавидят и унижают!Названы популярны...
  • Невидимка Невидимка
    Это не голосование, а дурдом какой то, опять купленные ставленники ЕР. КАкой смысл участия в этом дурдоме.Выборы в Мосгорду...

Путин указал на беспрецедентно высокий уровень отношений России и КНР

Путин указал на беспрецедентно высокий уровень отношений России и КНР

Отношения РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх