Путин указал на беспрецедентно высокий уровень отношений России и КНР

Отношения РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).
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