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Потенциальный рост Cardano бросает вызов динамике рынка

Потенциальный рост Cardano бросает вызов динамике рынка

Cardano (ADA) продемонстрировал устойчивость, оправившись от зоны стратегического спроса между $0,154 и $0,156, что поднимает вопросы о том, может ли это восходящее движение трансформироваться в более широкий разворот тренда.

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