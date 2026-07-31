Потенциальный рост Cardano бросает вызов динамике рынка

Cardano (ADA) продемонстрировал устойчивость, оправившись от зоны стратегического спроса между $0,154 и $0,156, что поднимает вопросы о том, может ли это восходящее движение трансформироваться в более широкий разворот тренда.
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