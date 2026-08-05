Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске школьники получили бесплатный доступ к подборкам книг для летнего чтения

В Смоленске школьники получили бесплатный доступ к подборкам книг для летнего чтения

Смоляне могут бесплатно пользоваться подборками книг для летнего чтения и подготовки к экзаменам. С 1 июля смоленские школьники и их родители могут бесплатно пользоваться специальными подборками литературы, подготовленными интернет-энциклопедией РУВИКИ совместно с приложением «Свет» Российской государственной библиотеки (РГБ).

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