В Смоленске школьники получили бесплатный доступ к подборкам книг для летнего чтения

Смоляне могут бесплатно пользоваться подборками книг для летнего чтения и подготовки к экзаменам. С 1 июля смоленские школьники и их родители могут бесплатно пользоваться специальными подборками литературы, подготовленными интернет-энциклопедией РУВИКИ совместно с приложением «Свет» Российской государственной библиотеки (РГБ).