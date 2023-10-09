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WSJ узнала об участии Ирана в планировании атаки на Израиль

WSJ узнала об участии Ирана в планировании атаки на Израиль

Иран помогал движению ХАМАС спланировать атаку на Израиль, пишет The Wall Street Journal. Аналитики уверены, что Иерусалиму на годы вперед хватит загадки того, как израильская разведка могла пропустить подготовку к атаке.

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