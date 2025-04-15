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Расчет ЗРК «ТОР-М1» сбил разведывательный дрон ВСУ на красноармейском направлении

Расчет ЗРК «ТОР-М1» сбил разведывательный дрон ВСУ на красноармейском направлении

Расчет ЗРК «ТОР-М1» танкового соединения группировки войск «Центр» сбил разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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