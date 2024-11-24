Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов

Купят гражданство/дипломы - и будут *работать*/гадить где им вздумается !

НR

Надежда Rudi

"Врач" на передаче "Слабое звено" на вопрос : "Для чего нужен тонометр", бодро ответил : - Для измерения температуры." Вот такие полуврачи и будут тонометром измерять нам всем температуру среднюю по больнице.