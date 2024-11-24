Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов

Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов

Парламентская газета Кирилл Зыков / АГН Москва В Госдуме возьмут под парламентский контроль формирование перечня профессий, позволяющих мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство.

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Комментарии
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Юрий Белов
Купят гражданство/дипломы - и будут *работать*/гадить где им вздумается !
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9 час.
НR
Надежда Rudi
&quot;Врач&quot; на передаче &quot;Слабое звено&quot; на вопрос : &quot;Для чего нужен тонометр&quot;, бодро ответил : - Для измерения температуры.&quot; Вот такие полуврачи и будут тонометром измерять нам всем температуру среднюю по больнице.
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9 час.
Роман Романов
Предлагаю во все эмблемы российских вузов ввести изображение свиного рыла, свиного уха или собачьей морды сами разбегутся.🤣🤣🤣
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7 час.

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