Парламентская газета Кирилл Зыков / АГН Москва В Госдуме возьмут под парламентский контроль формирование перечня профессий, позволяющих мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство.
Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов
Комментарии
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Юрий Белов
Купят гражданство/дипломы - и будут *работать*/гадить где им вздумается !
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9 час.
НR
Надежда Rudi
"Врач" на передаче "Слабое звено" на вопрос : "Для чего нужен тонометр", бодро ответил : - Для измерения температуры." Вот такие полуврачи и будут тонометром измерять нам всем температуру среднюю по больнице.
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9 час.
Роман Романов
Предлагаю во все эмблемы российских вузов ввести изображение свиного рыла, свиного уха или собачьей морды сами разбегутся.🤣🤣🤣
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7 час.
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