Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области

Во время рабочих визитов в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области к Андрею Травникову обратился ряд волонтерских организаций, в том числе «ZOV Журавки 54» Чистоозерного района по вопросу оказания поддержки в изготовлении маскировочных сетей.
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