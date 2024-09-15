"Теневые миллиарды для диаспор в масштабах всей России": Блогер описал схему, по которой работают мигранты

sorsw И где же налоговики Мишустина? Какие диаспоры владеют маршрутками в подмосковье? Они этого даже не скрывают! И это началось совсем не вчера...🤔

В В Власть делает вид, что не замечает. Вскрыли коррупционеров в МО РФ, думают в других ветвях таких "генералов" нет? Всю эту государственную машину разъедает коррупция, как ржа. А сверху на этой куче шевелятся депутаты из Госдумы, покрытые регалиями, дожирая остальное. Наверное, никогда не подавятся.