Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Теневые миллиарды для диаспор в масштабах всей России": Блогер описал схему, по которой работают мигранты

"Теневые миллиарды для диаспор в масштабах всей России": Блогер описал схему, по которой работают мигранты

Стоило блогеру Сергею Колясникову затронуть тему "переводов в маршрутках" и теневых миллиардов для диаспор, как одно за одним ему начали поступать сообщения.

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Комментарии
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sorsw
И где же налоговики Мишустина? Какие диаспоры владеют маршрутками в подмосковье? Они этого даже не скрывают! И это началось совсем не вчера...🤔
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21 час.
В В
Власть делает вид, что не замечает. Вскрыли коррупционеров в МО РФ, думают в других ветвях таких &quot;генералов&quot; нет? Всю эту государственную машину разъедает коррупция, как ржа. А сверху  на этой куче шевелятся депутаты из Госдумы, покрытые регалиями, дожирая остальное. Наверное, никогда не подавятся.
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21 час.
werewolf
вот читаю ваш коммент, и просто душе радуется вашей грамотности, что ни слово - то песня😆😆😆
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12 час.

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