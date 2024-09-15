Стоило блогеру Сергею Колясникову затронуть тему "переводов в маршрутках" и теневых миллиардов для диаспор, как одно за одним ему начали поступать сообщения.
"Теневые миллиарды для диаспор в масштабах всей России": Блогер описал схему, по которой работают мигранты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sorsw
И где же налоговики Мишустина? Какие диаспоры владеют маршрутками в подмосковье? Они этого даже не скрывают! И это началось совсем не вчера...🤔
Ответить
21 час.
В В
Власть делает вид, что не замечает. Вскрыли коррупционеров в МО РФ, думают в других ветвях таких "генералов" нет? Всю эту государственную машину разъедает коррупция, как ржа. А сверху на этой куче шевелятся депутаты из Госдумы, покрытые регалиями, дожирая остальное. Наверное, никогда не подавятся.
Ответить
21 час.
werewolf
вот читаю ваш коммент, и просто душе радуется вашей грамотности, что ни слово - то песня😆😆😆
Ответить
12 час.
Свежие комментарии