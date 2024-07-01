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Специалисты РФ изучают внутреннее устройство американской ракеты ATACMS

Российские эксперты исследуют систему наведения и коррекции полёта ракет ATACMS В распоряжении российских специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль от оперативно-тактической ракеты ATACMS, которые американцы поставляют Киеву.

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